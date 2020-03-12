Ярославец оплатил 58 штрафов за нарушения ПДД, чтобы вернуть смартфон

12 Март 2020 2020-03-12T20:46:28+03:00

Он быстро нашел 91 тысячу рублей, лишь бы не расставаться с дорогим гаджетом

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58 административных штрафов накопил ярославец за нарушения правил дорожного движения. Что только за ним не числилось: превышал скорость, нарушал правила расположения машины на проезжей части, встречного разъезда или обгона, не соблюдал требования, предписанные дорожными знаками или разметкой. В итоге штрафов накопилось на 91 тысячу рублей.

Добровольно мужчина долг гасить не хотел, судебные приставы вынесли постановление об удержании денег из его дохода и пригласили должника на беседу.

- Во время разговора мужчина воспользовался мобильным телефоном, который оказался не из дешевых. В присутствии понятых судебный пристав составил акт о наложении ареста на престижный гаджет. Однако до его реализации дело не дошло - мужчина оплатил

задолженность в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU