Ярославец оплатил 58 штрафов за нарушения ПДД, чтобы вернуть смартфон
58 административных штрафов накопил ярославец за нарушения правил дорожного движения. Что только за ним не числилось: превышал скорость, нарушал правила расположения машины на проезжей части, встречного разъезда или обгона, не соблюдал требования, предписанные дорожными знаками или разметкой. В итоге штрафов накопилось на 91 тысячу рублей.
Добровольно мужчина долг гасить не хотел, судебные приставы вынесли постановление об удержании денег из его дохода и пригласили должника на беседу.
- Во время разговора мужчина воспользовался мобильным телефоном, который оказался не из дешевых. В присутствии понятых судебный пристав составил акт о наложении ареста на престижный гаджет. Однако до его реализации дело не дошло - мужчина оплатил
задолженность в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU