В Ярославле закрыли кафе-пекарню, которая шумела и неприятно пахла

12 Март 2020 2020-03-12T20:27:55+03:00

Для жителей дома, где она находилась, были созданы невыносимые условия

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Ни сладких плюшек, ни горячего кофе - в Ярославле судебные приставы закрыли кафе-пекарню, которая была источником шума и запаха. Вернее, сильный шум и неприятный запах исходили от системы приточно-вытяжной вентиляции и это создавало невыносимые условия

для людей, живущих в квартирах дома, где эта пекарня находилась.

- Суд установил, что выявленные нарушения могли повлечь за собой возникновение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, а также заболевания органов слуха. Это подтверждено экспертным заключением при измерении шума, вибрации и запаха в квартире,

расположенной по соседству с пекарней, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Таким образом, владелец кафе нарушал санитарно-эпидемиологические требования. Помещение сейчас опечатано, а у его хозяина есть 60 суток на то, чтобы исправить положение.

ИСТОЧНИК KP.RU