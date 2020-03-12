В апреле 2020 года у 11 игроков ярославского «Локо» истекают контракты
В конце апреля 2020 года у 11 игроков ярославского хоккейного клуба «Локомотив» истекают сроки действия контрактов. Среди них есть ограниченно и неограниченно свободные агенты. В числе первой группы Максим Афанасьев, Александр Калинин, Григорий Денисенко, Павел Красковский и Александр Полунин.
- Неограниченно свободными агентами станут Стаффан Кронвалль, Андрей Марков, Якуб Накладал, Роман Савченко, Стефан Да Коста и Александр Свитов.
Болельщики клуба уже активно начали гадать, кто из игроков останется играть за «Локомотив» в следующем сезоне, а кто покинет клуб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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