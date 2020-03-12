2020-03-12T17:37:53+03:00
Спорт

В апреле 2020 года у 11 игроков ярославского «Локо» истекают контракты

Списки появились в официальной группе клуба
Полина ЗАЙЦЕВА
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Болельщики клуба уже активно начали гадать, кто из игроков останется играть за «Локомотив» в следующем сезоне, а кто покинет клуб.Болельщики клуба уже активно начали гадать, кто из игроков останется играть за «Локомотив» в следующем сезоне, а кто покинет клуб.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В конце апреля 2020 года у 11 игроков ярославского хоккейного клуба «Локомотив» истекают сроки действия контрактов. Среди них есть ограниченно и неограниченно свободные агенты. В числе первой группы Максим Афанасьев, Александр Калинин, Григорий Денисенко, Павел Красковский и Александр Полунин.

- Неограниченно свободными агентами станут Стаффан Кронвалль, Андрей Марков, Якуб Накладал, Роман Савченко, Стефан Да Коста и Александр Свитов.

Болельщики клуба уже активно начали гадать, кто из игроков останется играть за «Локомотив» в следующем сезоне, а кто покинет клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В апреле 2020 года у 11 игроков ярославского «Локо» истекают контракты
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