2020-03-12T16:16:18+03:00
Общество

В Ярославле из-за одного жильца другие жители дома лишились газа

Хозяин помещения отказался пускать газовиков в свою квартиру
Полина Вачнадзе
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Приостановлено газоснабжения жителям квартир, расположенных по стоякуПриостановлено газоснабжения жителям квартир, расположенных по стояку
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Жители дома в Заволжском районе страдают, но ничего сделать не могут: из-за одного безответственного соседа они лишились газа и теперь готовят при помощи подручных средств. Об этой неприятной ситуации на своей странице в социальной сети рассказал глава района Андрей Мамонтов.

- Выявлено жилое помещение, в котором размещено газовое оборудование, не отвечающее установленным требованиям. В связи с отказом жителя квартиры обеспечить допуск для установки заглушки, в целях безопасности жителей всего многоквартирного дома, принято решение о приостановлении газоснабжения жителям квартир, расположенных по стояку, - пишет Андрей Мамонтов.

Сейчас администрация пытается решить важный вопрос – как попасть в квартиру, где имеются проблемы с оборудованием. Возможно, для этого даже придется привлекать сотрудников полиции.

- Из-за такого поведения страдают жители дома, которые лишены возможности использовать газ. Убедительно просим всех жителей района более ответственно обращаться с газовым оборудованием и не допускать подобных ситуаций, - просит глава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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