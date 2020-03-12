«Никогда не болела и не знаю лекарств»: жительница Ярославля отметила столетний юбилей

12 Март 2020 2020-03-12T15:21:24+03:00

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11 марта жительница Ярославля отметила столетний юбилей. Поздравить Антонину Васильевну Кусницину собрались представители районного совета ветеранов, журналисты и родственники. Именинница получила медаль в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В годы войны Антонина Васильевна работала в детских яслях.

— Я уже сто лет живу, всегда при работе, унывать некогда. Это всё благодаря моей маме, она жила 94 года и молилась за меня. Поэтому я никогда ничем не болела и даже не знаю лекарств, никогда их не принимала. Вот только слышать стала плоховато. Но никаких трудностей не испытываю, еду сама себе готовлю, квартиру убираю, — рассказывает жизнерадостная бабушка.

ИСТОЧНИК KP.RU