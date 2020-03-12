В Рыбинске можно бесплатно сделать флюорографию на площади Дерунова

12 Март 2020 2020-03-12T15:09:54+03:00

Изменить размер текста: A A

22 марта на площади Дерунова в Рыбинске пройдет акция «Сделай флюшку». Передвижной флюорограф установят в районе флагштоков и все желающие старше 15 лет смогут пройти моментальное обследование. Акция продлится 4 часа: с 11:00 до 15:00. Рядом пройдет концерт, откроют буфет.

Акция «Сделай флюшку» в Ярославской области уже стала ежегодной. Она посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Все желающие могут сделать флюорографию без обращения в поликлинику, а при желании сфотографироваться и разместить снимок в социальных сетях с хэштегом #СДЕЛАЙФЛЮШКУ2020, чтобы напомнить своим друзьям о необходимости ежегодно проходить это обследование.

Флюорография – единственный скрининговый метод, который позволяет обнаружить болезнь у взрослых. Ее нужно делать каждый год всем людям, начиная с 15-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU