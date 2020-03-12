В Ярославской области эксперты проверяют, оттуда взялся скотомогильник
В Ярославской области началась масштабная проверка по факту обнаружения скотомогильника в Даниловском районе региона. Директор Департамента ветеринарии Ярославской области Александр Чавгун сообщил, что останки животных уже убраны с территории.
– Отобран материал на сибирскую язву, грипп птиц. Также проводится дезинфекция места нахождения биологических отходов. Для принятия соответствующих мер материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Ярославской области, - отметил Александр Чавгун.
Напомним, скотомогильник обнаружил анонимный местный охотник. Именно это вызвало бурную дискуссию и подозрения у людей.
ИСТОЧНИК KP.RU