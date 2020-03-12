В Ярославской области эксперты проверяют, оттуда взялся скотомогильник

12 Март 2020 2020-03-12T14:38:29+03:00

Останки животных уже убраны с территории. Фото: Правительство Ярославской области

Отобраны материалы для проверок на сибирскую язву и грипп птиц

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В Ярославской области началась масштабная проверка по факту обнаружения скотомогильника в Даниловском районе региона. Директор Департамента ветеринарии Ярославской области Александр Чавгун сообщил, что останки животных уже убраны с территории.

– Отобран материал на сибирскую язву, грипп птиц. Также проводится дезинфекция места нахождения биологических отходов. Для принятия соответствующих мер материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Ярославской области, - отметил Александр Чавгун.

Напомним, скотомогильник обнаружил анонимный местный охотник. Именно это вызвало бурную дискуссию и подозрения у людей.

ИСТОЧНИК KP.RU