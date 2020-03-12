МЧС: в Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода
Ожидается сильный ветер
Из-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуацииФото: Алексей ФОКИН
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Ухудшение погодных условий в Ярославской области ожидается с 18:00 12 марта. Непогода продлится до вечера 13 марта. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
Из-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с трудностями в работе транспорта, возможно увеличение числа ДТП. Не исключены обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укрепленных крыш и конструкций, нарушения в работе ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU