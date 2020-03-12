2020-03-12T14:37:49+03:00
Общество

МЧС: в Ярославской области в ближайшие часы ухудшится погода

Ожидается сильный ветер
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Из-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуацииИз-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуацииФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Ухудшение погодных условий в Ярославской области ожидается с 18:00 12 марта. Непогода продлится до вечера 13 марта. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Из-за сильного ветра могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с трудностями в работе транспорта, возможно увеличение числа ДТП. Не исключены обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабо укрепленных крыш и конструкций, нарушения в работе ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24