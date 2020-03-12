Украл косу и замахнулся ей на продавца: в Ярославле осудили пьяного брагинского дебошира

12 Март 2020 2020-03-12T14:26:05+03:00

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В октябре 2019 года пьяный 34-летний житель Брагино во время своего бессмысленного променада подошел к мужчине, который торговал на улице Урицкого садовым оборудованием и украл ручную косу за 350 рублей. Продавец вежливо попросил оплатить товар, но тот замахнулся косой и ушел в продуктовый магазин. Чуть позже брагинец вернулся к прилавкам и похитил две металлических пилы и кухонный нож. Ущерб составил 1700 рублей.

– Через некоторое время обвиняемый был задержан в соседнем дворе сотрудниками полиции, проезжавшими мимо на патрульном автомобиле, – прокомментировали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине наказание в виде условного срока на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU