2020-03-12T14:14:03+03:00
Происшествия

В Ярославле виновник массового ДТП на Фрунзе уехал с места аварии

Сотрудники ГИБДД ищут нарушителя [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водитель сделал резкий маневр, чтобы не врезаться в разделительную клумбу/ФОТО: "Безопасный регион"Водитель сделал резкий маневр, чтобы не врезаться в разделительную клумбу/ФОТО: "Безопасный регион"
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В понедельник, 9 марта, в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП с участием трех машин. Около 21.50 Фольксваген с огромной скоростью двигался по крайней левой полосе, миновал перекресток, а потом резко перестроился и задел двигающуюся попутно Ауди, которая отлетела в Хендай. Корейская иномарка после удара задела ВАЗ. Виновник аварии скрылся с места аварии. Он совершил такой маневр, чтобы не врезаться в разделительную клумбу, ведь с этой левой полосы разрешен только поворот на лево.

На видео с камер видеонаблюдения можно заметить, как водитель Фольксвагена после заноса выравнивает автомобиль, немного притормаживает, а потом снова давит на газ и уезжает от ответственности.

ДТП пр-т Фрунзе. 09.03.20..ВИДЕО: "Безопасный регион"

ИСТОЧНИК KP.RU

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