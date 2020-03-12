В Ярославле виновник массового ДТП на Фрунзе уехал с места аварии

12 Март 2020 2020-03-12T14:14:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 9 марта, в Ярославле на проспекте Фрунзе произошло ДТП с участием трех машин. Около 21.50 Фольксваген с огромной скоростью двигался по крайней левой полосе, миновал перекресток, а потом резко перестроился и задел двигающуюся попутно Ауди, которая отлетела в Хендай. Корейская иномарка после удара задела ВАЗ. Виновник аварии скрылся с места аварии. Он совершил такой маневр, чтобы не врезаться в разделительную клумбу, ведь с этой левой полосы разрешен только поворот на лево.

На видео с камер видеонаблюдения можно заметить, как водитель Фольксвагена после заноса выравнивает автомобиль, немного притормаживает, а потом снова давит на газ и уезжает от ответственности.

ДТП пр-т Фрунзе. 09.03.20..ВИДЕО: "Безопасный регион"

ИСТОЧНИК KP.RU