В ярославские школы искусств привезут новые инструменты

12 Март 2020 2020-03-12T13:56:33+03:00

За время работы программы уже закупили 39 пианино

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В Ярославской области продолжается оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами. В этот раз малый и большой барабаны, ксилофон, тарелки получат музыкальная школа №1 имени П.Чайковского, школа искусств №5 Рыбинска, школа искусств имени Д.Когана и школа искусств №3 Ярославля, а также музыкальная школа Угличского района.

В школу искусств Даниловского района и Ярославскую школу искусств имени Алмазова поступят флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон-альт, труба, валторна, тромбон, туба тенор и баритон.

По программе обновления музыкальных инструментов регион работает с 2017 года. За это время закуплено 39 пианино для 27 школ. В 2020 году на закупку инструментов области выделено 5,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU