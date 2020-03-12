2020-03-12T13:46:49+03:00
Происшествия

В Ярославле молодой человек в порыве ревности избил кулаками мужчину

Пострадавший доставлен в больницу
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянииМужчину госпитализировали в тяжелом состоянииФото: Мария ЛЕНЦ
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В октябре 2019 года 21-летний житель Ярославля на лестничной площадке дома на улице Радищева, находясь в порыве ревности, ударил 43-летнего знакомого мужчину кулаком в живот. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

На молодого человека возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Оно направлено в Ленинский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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