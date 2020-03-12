В Ярославской области выявлено два новых случая бешенства

12 Март 2020 2020-03-12T13:30:55+03:00

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Два новых случая бешенства выявлено в Ярославской области. Диагноз «бешенство» установлен у домашней собаки из деревни Гаврильцево Некоузского района, та же самая болезнь выявлена у енотовидной собаки в селе Татищев Погост в Ростовском районе.

До этого, а именно в середине февраля, бешеную енотовидную собаку нашли в селе Стрелы также Ростовского района. Там был объявлен карантин.

Всего с начала 2020 года в Ярославской области было зафиксировано шесть случаев бешенства у животных.

Если человека покусала собака или другое животное, необходимо промыть рану водой и вызвать скорую. В больнице раненому должны оказать профессиональную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU