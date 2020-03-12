В Ярославской области выявлено два новых случая бешенства
Два новых случая бешенства выявлено в Ярославской области. Диагноз «бешенство» установлен у домашней собаки из деревни Гаврильцево Некоузского района, та же самая болезнь выявлена у енотовидной собаки в селе Татищев Погост в Ростовском районе.
До этого, а именно в середине февраля, бешеную енотовидную собаку нашли в селе Стрелы также Ростовского района. Там был объявлен карантин.
Всего с начала 2020 года в Ярославской области было зафиксировано шесть случаев бешенства у животных.
Если человека покусала собака или другое животное, необходимо промыть рану водой и вызвать скорую. В больнице раненому должны оказать профессиональную медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU