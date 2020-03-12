В Ярославле наградили таксиста, который спас грудного ребенка в ДТП

12 Март 2020 2020-03-12T12:55:17+03:00

Машина "скорой", в которой малыша везли в больницу, влетела в отбойник

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Сегодня, 12 марта, в Управлении СКР по Ярославской области награждали Виталия Красильникова – ярославского таксиста, который не растерялся и помог довезти больного ребенка в больницу.

Все произошло ночью 27 февраля на окружной дороге. Скорая помощь везла из Ростова месячного ребенка и его маму в больницу, но попала в ДТП – из-за плохой дороги и маневра другого водителя влетела в разделительное ограждение. В это время мимо ехал таксист Виталий Красильников. Он не смог остаться в стороне от случившегося: довез маму с малышом и фельдшера скорой до больницы, благодаря чему ребенку была оказана своевременная медицинская помощь.

Им имени ярославского Следственного комитета Виталию Викторовичу была объявлена благодарность, а от «Союза ветеранов следствия» вручен памятный подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU