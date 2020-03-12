В Ярославле наградили таксиста, который спас грудного ребенка в ДТП
Сегодня, 12 марта, в Управлении СКР по Ярославской области награждали Виталия Красильникова – ярославского таксиста, который не растерялся и помог довезти больного ребенка в больницу.
Все произошло ночью 27 февраля на окружной дороге. Скорая помощь везла из Ростова месячного ребенка и его маму в больницу, но попала в ДТП – из-за плохой дороги и маневра другого водителя влетела в разделительное ограждение. В это время мимо ехал таксист Виталий Красильников. Он не смог остаться в стороне от случившегося: довез маму с малышом и фельдшера скорой до больницы, благодаря чему ребенку была оказана своевременная медицинская помощь.
Им имени ярославского Следственного комитета Виталию Викторовичу была объявлена благодарность, а от «Союза ветеранов следствия» вручен памятный подарок.
ИСТОЧНИК KP.RU