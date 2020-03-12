Ролик о Ярославской области участвует во всероссийском конкурсе видео
Ярославский видеограф создал ролик «Ярославия останется в твоих сторис», который посвящен не только родному региону, но и его жителям. Видео стилизовано под формат инстаграм истории.
- Тема ролика - городской туризм, - поделился автор видео в социальных сетях. - Конечно же нельзя показать за три минуты все, чем богата область. Но мы постарались передать настроение нашего гостеприимного края.
Данная видеоработа участвует в конкурсе «Лучший видеоролик региона России». Проголосовать за талантливых земляков можно тут.
Ярославия останется в твоих сторис..Евгений Василевский
ИСТОЧНИК KP.RU