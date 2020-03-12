2020-03-12T12:51:45+03:00
Звезды

Ролик о Ярославской области участвует во всероссийском конкурсе видео

Видео стилизовано под инстаграм истоии
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославский видеограф создал ролик «Ярославия останется в твоих сторис», который посвящен не только родному региону, но и его жителям. Видео стилизовано под формат инстаграм истории.

- Тема ролика - городской туризм, - поделился автор видео в социальных сетях. - Конечно же нельзя показать за три минуты все, чем богата область. Но мы постарались передать настроение нашего гостеприимного края.

Данная видеоработа участвует в конкурсе «Лучший видеоролик региона России». Проголосовать за талантливых земляков можно тут.

Ярославия останется в твоих сторис..Евгений Василевский

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24