Ярославцы в прошлом году взяли 10 тысяч ипотек

12 Март 2020 2020-03-12T12:32:29+03:00

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Ярославцы продолжают активно приобретать жилье в ипотеку. В прошлом году на покупку квартир и домов жители области взяли более 10 тысяч кредитов, общая сумма которых составила 18,1 миллиарда рублей.

Увеличилась и сумма, которую берут ярославцы: если в 2018 году средний размер займа был 1,6 миллиона рублей, то в 2019-м – 1,8 миллиона. Средний срок погашения – 17,6 лет.

Кстати, теперь разобраться во всех хитросплетениях ипотечного кредита стало проще. Банк обязан на первой странице договора в виде таблиц дать клиенту всю исчерпывающую информацию о кредите: сумму, срок действия договора и возврата денег, процентную ставку и прочее. Кроме того, в таблице должно быть прописано, какие услуги банк предоставляет за отдельную плату.

Уже полгода работает механизм финансирования первичного жилья, который должен уберечь дольщиков от статуса обманутых. Банк хранит средства дольщика на специальном счете и только после завершения строительства застройщик получает деньги. Если дом не сдан, деньги возвращаются покупателю.

Кстати, если во время выплаты ипотеки возникли финансовые проблемы, можно взять «каникулы». Максимальный их срок – полгода. В это время заемщик полностью защищен: банк не может расторгнуть договор, ни взыскать ипотечное жилье. Но каникулы оформляются лишь один раз и только при определенных обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU