В Рыбинске открыли мемориальную доску в память о Станиславе Грудинском

12 Март 2020 2020-03-12T12:22:23+03:00

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Станислав Грудинский окончил речное училище в 1999 году, за год до трагических событий в Аргунском ущелье. За время обучения в его личное дело было занесено одиннадцать поощрений от начальника училища. До сих пор педагоги отзываются о нем как об уступчивом, исполнительном и хорошо воспитанном юноше.

- Станислав Грудинский поступил в речное училище на отделение эксплуатации электрооборудования и автоматики судов. Всегда его отличали дисциплинированность, опрятность, добросовестность и честность. Тогда в училище было много кружков, но Станислав выбрал секцию парашютного спорта. Окончив училище, он не колебался и пошел служить в ВДВ, - вспоминает ученика его классный руководитель Александр Осокин.

Станислава Грудинского распределили в 104-й парашютно-десантный полк 76-й Псковской дивизии ВДВ. Туда же, в 6-ю роту, был направлен и еще один рыбинец - Роман Судаков. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года они и еще 82 десантника погибли во время неравного боя с ваххабитами в Аргунском ущелье Чечни.

- Мне очень непросто сегодня, это волнительный день. Я благодарна коллективу речного училища за сохранение памяти о моем сыне. Россия хранит память о них. Время подтвердило, что десантники шестой роты - герои. Хочу пожелать нынешним курсантам успехов в учебе и дальнейшей жизни. Берегите эту жизнь и помните, что вас дома всегда ждет мама, - сказала Светлана Грудинская.

Мемориальную доску разместили на фасаде училища.

ИСТОЧНИК KP.RU