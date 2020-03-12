В Ярославской области у животноводства крепкая основа

12 Март 2020 2020-03-12T12:17:31+03:00

Итоги работы по племенной работе в хозяйствах региона за 2019 год подвели в ОАО «Ярославское»

Изменить размер текста: A A

В мероприятии приняли участие представители департаментов АПК и руководители племенных хозяйств Ярославской, Ивановской, Костромской, Вологодской и Тверской областей.

Перед официальной частью мероприятия прошла выводка быков-производителей ОАО «Ярославское». У всех присутствующих была возможность оценить высокий генетический потенциал лучших быков-производителей ярославской, голштинской, айрширской и других пород.

Генеральный директор ОАО «Ярославское» по племенной работе, заслуженный зоотехник России Михаил Коренев в своем выступлении рассказал, что в сельхозпредприятиях региона сегодня содержится 95,4 тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе коров 42,8 тысячи.

- В сравнении с прошлым годом поголовье КРС снизилось на 4,6 тысячи голов, что составляет 4,7%, коров - на 3,6 тысячи (на 7,8%). Тем не менее в племенных хозяйствах области поголовье скота увеличилось, прирост составил 6,7%, в том числе коров - 3,3%, - уточнил Михаил Коренев.

Докладчик также подчеркнул, что, несмотря на сокращение маточного поголовья, валовое производство молока в регионе за анализируемый период выросло на 3,4 тысячи тонн, или на 1,2%, и достигло показателя 292,3 тысячи тонн, что обусловлено повышением продуктивности животных в среднем на 311 кг молока на одну корову, которая дает 6961 кг молока.

В племенных стадах за последние 10 лет наблюдается рост продуктивности коров. За отчетный период надой на корову увеличился на 117 кг, или на 1,5%, и составил 8077 кг молока. Таким образом, продуктивность коров в племенных хозяйствах в 2019 году на 1116 кг превысила среднеобластной показатель.

Кроме того, за счет роста продуктивности валовое производство молока в племенных хозяйствах увеличилось на 4,2% и составило 116,4 тысячи тонн. Доля племенных хозяйств в валовом производстве молока за 2019 год составила 39,8% от производства молока всех сельхозпредприятий области, это на 1,1% больше уровня 2018 года.

- Племенная работа - это основа животноводства, от которой зависит продуктивность скота и объем производства качественной продукции, - отметил директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин. - Предприятие «Ярославское» по племенной работе - это целый научно-производственный комплекс, позволяющий обеспечить решение вопросов племенного дела, селекции и искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, но главное - «Ярославское» обеспечивает племенным материалом уникальных отечественных пород не только Ярославскую область, но и близлежащие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU