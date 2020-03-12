2020-03-12T11:32:07+03:00
Происшествия

Рыбинец украл у своей подруги украшения и деньги ради нового телефона

Мужчина признал свою вину
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Рыбинска обратилась местная жительница, у которой неизвестные похитили из квартиры ювелирные украшения, а также пять тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей.

- Полицейскими установлен 27-летний подозреваемый, которым даны признательные показания, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Он пояснил, что был хорошо знаком с заявительницей и знал, где находятся денежные средства и ценные вещи. Когда она ушла на работу, воспользовался ее отсутствием, похитил ценности.

Мужчина продал украшения и на вырученные деньги купил себе новый телефон. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража», расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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