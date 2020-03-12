Ярославцам вдвое снизят цену на покупку второго смартфона

12 Март 2020 2020-03-12T11:17:18+03:00

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В салонах связи Tele2 подготовили новое комбо-предложение: при подключении абоненты получат скидку 20% на смартфоны Apple, Samsung, Huawei или Xiaomi с оформлением комплексной страховки на устройство или смогут купить второй гаджет за полцены. При этом комплект можно приобрести в кредит или рассрочку, сообщили в пресс-службе компании. Жители нашего региона могут воспользоваться двумя вариантами программы в зависимости от покупки одного или двух устройств. При подключении, оформлении страховки по программе комплексной защиты гаджета и покупке одного смартфона абонент получает скидку 20% на устройство. Предложение распространяется на ключевые бренды: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi.

При покупке комплекта (SIM-карта и комплексная страховка) с двумя смартфонами клиент получает скидку 50% на более дешевое устройство. Скидка распространяется на качественные популярные смартфоны в среднем ценовом сегменте, в том числе аппараты Samsung, Oppo, Huawei.

«Комбо в салонах Tele2» включает защиту устройства на год от любых страховых рисков: поломки, залива жидкостью, кражи, пожара и даже списания средств в результате кражи. В течение еще 12 месяцев по окончании гарантии производителей страховой продукт защищает от рисков, связанных с поломкой смартфона. Стоимость страховки рассчитывается исходя из цены устройства.

В комплект входит подключение востребованного тарифа с большим объемом интернет-трафика – в нашей области это «Мой онлайн+». Чтобы воспользоваться «Комбо в салонах Tele2», абоненту необходимо внести трехмесячную абонентскую плату по тарифу. Акция действует до конца 2020 года в салонах связи Tele2. Подробная информация доступна у продавцов- консультантов в салонах связи Tele2.