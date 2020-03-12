2020-03-12T10:31:05+03:00
Общество

Ярославцам предлагают выбрать дизайн автобусов

Опрос проходит в социальной сети
Полина Вачнадзе
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На данный момент лидирует этот вариант, под номером 5. ФОТО: Департамент транспорта Ярославской областиНа данный момент лидирует этот вариант, под номером 5. ФОТО: Департамент транспорта Ярославской области
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Департамент транспорта области предлагает пассажирам выбрать, на каких межмуниципальных автобусах они будут ездить. Имеется в виду цветовое оформление, которое, по задумке, будет служить опознавательным знаком для пассажиров и поможет выделит межмуниципальные автобусы из общего потока общественного транспорта.

Опрос размещен на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте».

Разрабатывали дизайн студенты художественного училища, представители регионального отделения Союза художников и Союза дизайнеров. Основные требования – простой, ясный, легко запоминающийся дизайн, который ассоциируется с областью. Не случайно практически во всех вариантах присутствует желтый цвет, который используется в символике Ярославского региона.

Опрос пройдет до 18 марта. На основе того варианта, что предпочтут проголосовавшие, будет утвержден окончательный дизайн. А среди участников голосования, сделавшихрепост записи, выберут победителя, который получит подарок от департамента транспорта.

На данный момент в лидерах – пятый вариант, в котором желтый цвет практически не присутствует. Его предпочли 35% проголосовавших, 214 человек.

В комментариях к посту ярославцы попросили не заклеивать окна, а участница группы Ольга Смирнова предложила вместо «фантиков» для начала отмыть то, что есть.

- А то в автобусах копоть, грязь на потолках и плафонах, - пишет она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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