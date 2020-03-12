В Ярославской области водитель без прав наехал на полицейского
В Мышкине завершилось расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
Следствие установило, что 2 февраля обвиняемый ехал по улице Карла Либкнехта, его остановили сотрудники ГИБДД. Оказалось, что у молодого человека нет водительских прав. Нарушитель, желая избежать ответственности, совершил наезд на одного из полицейских.
- Следствие собрало достаточно доказательств. Дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU