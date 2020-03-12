В Ярославле собирают пластиковые крышечки для помощи детям

12 Март 2020 2020-03-12T10:02:52+03:00

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В Ярославле будет реализован проект «Добрые крышечки» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Они помогают семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, ищут сиротам приемных родителей, поддерживают ребят с особенностями развития в больницах и детских домах.

В рамках этого проекта проводится сбор пластиковых крышечек, которые потом отправляют на переработку. Все деньги, которые предприятие перечисляет за сырье, идут в помощь детям.

Таким образом получается, что проект «Добрые крышечки» способствует и улучшению экологии, и облегчает жизнь тем, кто в этом нуждается.

- За три года существования проекта собрано более 200 тонн крышек. На вырученные деньги удалось купить реабилитационную технику для 26 детей, в том числе для двух из Ярославля и одного из Ярославской области, - рассказала вице-президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Анна Виноградова.

Первый контейнер уже установили. Он находится в школе №43 Ярославля, на улице Большая Октябрьская. В ближайшее время такие приемники появятся и в других образовательных учреждениях города. Принимаются пластиковые крышечки от бутылок и пакетов.

ИСТОЧНИК KP.RU