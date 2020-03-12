2020-03-12T09:36:39+03:00
Происшествия

Житель Ярославской области украл у знакомой карту и перевел деньги на свой счет

Часть средств он успел потратить до прихода полиции
Светлана Крутикова
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Житель Ярославской области украл у знакомой больше 140 тысяч рублейЖитель Ярославской области украл у знакомой больше 140 тысяч рублейФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Жительница Тутаева обратилась в полицию с заявлением о краже денег с карты. Сумма ущерба составила 143 тысячи рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Следствие установило, что подозреваемый и потерпевшая вместе выпивали. После этого злоумышленник взял карту женщины и мобильный телефон. Узнав банковские реквизиты, он перевел деньги на свой счет. Мужчина во всем признался. Часть денег тутаевец уже успел потратить на покупку алкоголя.

- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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