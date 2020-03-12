Житель Ярославской области украл у знакомой карту и перевел деньги на свой счет
Жительница Тутаева обратилась в полицию с заявлением о краже денег с карты. Сумма ущерба составила 143 тысячи рублей.
Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Следствие установило, что подозреваемый и потерпевшая вместе выпивали. После этого злоумышленник взял карту женщины и мобильный телефон. Узнав банковские реквизиты, он перевел деньги на свой счет. Мужчина во всем признался. Часть денег тутаевец уже успел потратить на покупку алкоголя.
- Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU