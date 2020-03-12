2020-03-12T09:27:44+03:00
Общество

В Ярославской области на коронавирус проверяют 106 человек

Все они приехали из «опасных» стран
Полина Вачнадзе
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Признаками инфекции являются повышение температуры, кашель, сдавление в области груди, затрудненное дыханиеПризнаками инфекции являются повышение температуры, кашель, сдавление в области груди, затрудненное дыханиеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вопрос коронавируса обсуждался вчера, 11 марта, на заседании правительства области. На данный момент в регионе нет заболевших коронавирусной инфекцией, однако под наблюдением медиков находятся 106 человек. Все они недавно приехали из стран с эпидемичной обстановкой.

Для приема больных с подозрением на коронавирус подготовлено пять медицинских учреждений: инфекционная больница, рыбинская больница №2 им.Н.Пирогова, Тутаевская, Ростовская и Любимская центральные районные больницы. Пациенты будут содержаться там в отдельных боксах.

В области имеется запас лекарств, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Подготовлено и оборудование, которое обеспечит длительную поддержку функций сердца и легких, как говорится, на крайний случай. В ближайшее время по коронавирусу будет открыта «горячая линия» для населения.

Всем, кто возвращается из стран, где сложилась тяжелая ситуация с болезнью, врачи рекомендуют оставаться дома в течение двух недель. Больничный будет выдан. Если во время карантина почувствуете недомогание, вызывайте врача или скорую.

Признаками инфекции являются повышение температуры, кашель, сдавление в области груди, затрудненное дыхание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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