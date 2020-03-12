Бони и Клайд по-ярославски: парочка воровала крышки люков и обчистила склад с металлом

12 Март 2020 2020-03-12T09:26:51+03:00

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С октября 2018 года по июль 2019 года 27-летний предприимчивый молодой человек собирал крышки люков в Заволжском районе. А потом, по классике жанра, сдавал их в пункты приема металла.

В августе 2019 года ему и его возлюбленной пришла в голову еще одна мысль: украсть листы металла со складского помещения, которое находится на проспекте Октября. Парочка ввела в заблуждение охранника и сама открыла ворота склада. Мужчине у входа они сообщили, что купили металл у директора организации, и спокойно загрузили награбленное в арендованный грузовик. Сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент прокуратура направила его в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU