2020-03-12T09:26:51+03:00
Происшествия

Бони и Клайд по-ярославски: парочка воровала крышки люков и обчистила склад с металлом

За уголовные наклонности они ответят по закону
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В Заволжском районе остались люки без крышекВ Заволжском районе остались люки без крышекФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

С октября 2018 года по июль 2019 года 27-летний предприимчивый молодой человек собирал крышки люков в Заволжском районе. А потом, по классике жанра, сдавал их в пункты приема металла.

В августе 2019 года ему и его возлюбленной пришла в голову еще одна мысль: украсть листы металла со складского помещения, которое находится на проспекте Октября. Парочка ввела в заблуждение охранника и сама открыла ворота склада. Мужчине у входа они сообщили, что купили металл у директора организации, и спокойно загрузили награбленное в арендованный грузовик. Сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент прокуратура направила его в Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославцам вдвое снизят цену на покупку второго смартфона
Ярославцам предлагают выбрать дизайн автобусов
В Ярославской области водитель без прав наехал на полицейского
В Ярославле собирают пластиковые крышечки для помощи детям
Житель Ярославской области украл у знакомой карту и перевел деньги на свой счет
В Ярославской области на коронавирус проверяют 106 человек
Бони и Клайд по-ярославски: парочка воровала крышки люков и обчистила склад с металлом
Воровал деньги в женских сумочках: ярославского карманника задержали
Последний бой «бронепоезда»
В Рыбинске завершается ремонт детского сада
Подрядчик устранит дефекты, появившиеся на асфальте Глебовской дороги
В Ярославле отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Ярославские школьники поучаствуют в акции «Каникулы для чтения»
В Ярославле станцуют «Севастопольский вальс» и проверят интеллект
Ярославец устроил ДТП, скрылся с места и соврал, что машина была угнана