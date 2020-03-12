2020-03-12T09:16:21+03:00
Происшествия

Воровал деньги в женских сумочках: ярославского карманника задержали

И заключили под стражу
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Фрунзенского района обратилась 67-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что находилась в торговом центре, когда из ее сумки украли 53 тысячи рублей. Спустя время правоохранители получили еще одно заявление от 36-летней ярославны: деньги, суммой 14 тысяч рублей, тоже украли из сумки. Только находилась она в подсобном помещении салона красоты.

Сотрудники уголовного розыска принялись за работу и отыскали преступника. Им оказался 37-летний житель Ярославского района. Мужчина уже был судим ранее.

– По ходатайству следствия в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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