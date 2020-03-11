Последний бой «бронепоезда»

11 Март 2020 2020-03-11T22:37:34+03:00

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Шестой матч серии до четырех побед между нашим «бронепоездом» и финскими «джокерами» для многих был полной неожиданностью. На это всех склоняли два разгромных поражения «бронепоезда» в первых матчах в Хельсинки. Даже возвращение серии в Хельсинки после игр в Ярославле казалось каким-то сюрпризом для ярославских болельщиков. Мало того. Победа «бронепоезда» в Хельсинки, похоже, шокировала многих российских хоккейных авторитетов. Казалось, они не могли в это поверить, а в сообщениях федеральных СМИ почти не было об этом упоминаний, а если были, то какие-то скупые обрывки со счетом. Но в любом случае уже было так, что для «бронепоезда» любой поединок, любой бой мог стать последним при поражении. Бой без права на ошибку. И у себя дома на льду «Арены-2000» нашему «бронепоезду» не удалось подтвердить свое право на продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Была надежда на то, что тренерский штаб Майка Пелино блестяще рассчитал варианты готовности хоккеистов своей команды к играм плей-офф. Нагрузки для игроков, казалось, уже стали давать выход на пик формы, что и позволило выиграть последний матч у «джокеров» на выезде. К тому же, финны уже стали просто психовать, что не могут обыгрывать ярославцев играючи, как уже было. Но класс финнов все же проявился уже на первых минутах, когда они из глухой обороны мастерски раскатили контратаку и выход «два в один». Вот уже проигрываем. Правда, финны, что называется, привычно стали фолить, за что сразу получили наказание от Стефана да Косты, мастерски воспользовавшимся трафиком Александра Свитова перед вратарем – 1:1. Но кто бы мог подумать, что этот гол станет последний для «бронепоезда» в этом сезоне! И ведь больше ничего забить наши парни не смогли. Моменты были, но не слишком голевые. А вот финны свои атаки и контратаки куда как чаще и регулярнее доводили до голевых моментов. Хоть и не все моменты им удалось реализовать, поскольку Илья Коновалов много раз спасал свою «калитку». Но когда на него опять «два в один» с чистым броском в пустой угол ворот, тут Илья бессилен. Период закончился с тем же счетом, что и в Хельсинки. Не в нашу пользу. Но там «бронепоезду» удалось прибавить во втором и в третьем периодах. В «Арене-2000» прибавить удалось уже финнам. И с тем же счетом 3:0! Как ни пытался Майк Пелино маневрировать игрой в шесть полевых игроков , ничего не получалось у ребят. Видно было, что силы у игроков на исходе. Хотя, по задумкам тренеров, должен быть пик формы. Видно, что-то в расчетах не срослось, к сожалению. Увы! Свой последний бой сезона «бронепоезд» проиграл дома, чем огорчил своих поклонников. Но теперь надо ждать новый сезон, к которому у «бронепоезда» будет масса перемен, в том числе – кадровых. А пока сезон закрыт.

«Локомотив» – «Йокерит» - 1:5 (:2;0:0;0:3)

Счет в серии до 4-ех побед – 2:4

Локомотив – ЙокеритФото: Андрей КОМИССАРОВ

Локомотив – ЙокеритФото: Андрей КОМИССАРОВ

Локомотив – ЙокеритФото: Андрей КОМИССАРОВ

Локомотив – ЙокеритФото: Андрей КОМИССАРОВ

ИСТОЧНИК KP.RU