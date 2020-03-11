2020-03-11T19:39:49+03:00
Общество

В Рыбинске завершается ремонт детского сада

Скоро на территории дошкольного учреждения начнется строительство яслей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В настоящий момент в помещениях развешиваются светильникиВ настоящий момент в помещениях развешиваются светильникиФото: Администрация Рыбинска
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Мэр Рыбинска Денис Добряков приехал на территорию детского сада №94, который находится на ремонте с осени 2019 года. После ремонта там начнется строительство яслей на 40 мест.

До начала ремонтных работ здание было в аварийном состоянии, просел фундамент, а по стенам пошли трещины. Сначала бригада рабочих укрепила фундамент по периметру снаружи и внутри здания. Сейчас работы находятся на завершающей стадии.

– Во всех помещениях покрашены потолки, развешиваются светильники, идет покраска стен. Осталось положить линолеум и плитку, – отметил Александр Серебряков, председатель производственного кооператива «Старатель».

По контракту ремонт должен завершиться 1 июля, но подрядчик планирует закончить раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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