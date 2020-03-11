Подрядчик устранит дефекты, появившиеся на асфальте Глебовской дороги

11 Март 2020 2020-03-11T17:37:26+03:00

Все работы в рамках гарантии подрядная организация осуществляет за свой счет. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.

Автодорогу приведут в нормальное состояние до конца этой недели

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В Ярославской области подрядчик исправит недочеты, появившиеся на асфальтовом покрытии автодороги «Глебово-Ларионово», которая четыре месяца назад ремонтировалась в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- По части покрытия подрядная организация должна устранить недостатки до конца этой недели. Остальные замечания будут устранены при наступлении благоприятных погодных условий, - прокомментировали в ГКУ Ярдорслужба. - Все работы в рамках гарантии подрядная организация осуществляет за свой счет.

Напомним, накануне жители региона пожаловались в социальных сетях на удручающее качество асфальтового покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU