2020-03-11T16:40:02+03:00
Общество

Ярославские школьники поучаствуют в акции «Каникулы для чтения»

Лучшие конкурсные работы отметят подарками и покажут на 1010-летии города
Екатерина РЯБЦЕВА
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Перед каникулами ученики получат списки книг о ЯрославлеПеред каникулами ученики получат списки книг о ЯрославлеФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле пройдет акция «Каникулы для чтения…». Она посвящена 1010-летию города. Власти хотят привлечь школьников к истории Ярославля. Перед каникулами им выдадут списки книг, которые ученики прочитают, а потом выполнят творческое задание – снимут патриотические ролики об одном или нескольких произведениях. Конкурсные материалы нужно прислать в районные библиотеки.

– Далее конкурсные комиссии, созданные при территориальных администрациях с участием депутатов муниципалитета, отбирают лучшие работы. Подведение итогов пройдет на торжественных мероприятиях в администрациях, – отметили в пресс-службе мэрии.

Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы и подарки. Лучшие ролики покажут в День рождения Ярославля.

Адреса библиотек:

Дзержинский район – Библиотека-филиал № 15 им. М.С. Петровых (Ленинградский пр-т, д. 117, кор. 2, 8 (4852) 53-82-24, e-mail: bibl15yar@yandex.ru)

Заволжский район – Библиотека-филиал № 14 им. В.В. Маяковского (пр-т. Машиностроителей, д. 4, 8 (4852) 24-25-81, e-mail: bibl14yar@yandex.ru)

Кировский район – Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова (пр-т Толбухина, д. 11, 8 (4852) 21-36-05, e-mail: cbs-sekretar@yandex.ru)

Ленинский район – Библиотека-филиал № 19 (пр-т Ленина, 24-а, 8 (4852) 73-27-19, e-mail: bibl19yar@yandex.ru)

Красноперекопский район – Библитека-филиал № 16 им. А.С. Пушкина (ул. Стачек, д. 57, 8 (4852) 32-63-35, bibl16yar@yandex.ru)

Фрунзенский район – Библиотека-филиал № 12 им. А.П. Чехова (ул. Слепнева, д. 14, 8 (4852) 44-31-81, e-mail: bibl12yar@yandex.ru).

ИСТОЧНИК KP.RU

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