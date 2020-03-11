2020-03-11T16:39:24+03:00
Общество

В Ярославле станцуют «Севастопольский вальс» и проверят интеллект

15 марта на Советской площади пройдет фестиваль «Крымская весна»
Полина Вачнадзе
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С танца начнется в 11:00 фестиваль «Крымская весна»С танца начнется в 11:00 фестиваль «Крымская весна»Фото: Мэрия Ярославля
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В воскресенье, 15 марта, на Советской площади в Ярославле горожане смогут станцевать «Севастопольский вальс». А пока они будут кружиться по площади, на ледовом катке их поддержат фигуристы. С танца начнется в 11:00 фестиваль «Крымская весна», посвященный шестой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

Кроме того, к годовщине будет организован интеллект-марафон «Крым – полуостров-легенда» для школьников 5-11 классов. Он состоится 17 марта, принять в нем участие можно дистанционно, зайдя на сайт ярославского отделения РДШ www.rdsh76.ru.

Задания разделят на несколько групп: культура, легенды, природа, география, история, достопримечательности, люди, символы, Черное море, отдых. Итоги подведут 18 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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