2020-03-11T16:15:10+03:00
Общество

Ярославец устроил ДТП, скрылся с места и соврал, что машина была угнана

Мужчину осудят за ложное сообщение о совершении преступления
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Дата рассмотрения дела еще не назначена.Дата рассмотрения дела еще не назначена.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Ярославля утвердила обвинение по делу 31-летнего жителя Дзержинского района города, который обвиняется в даче заведомо ложного сообщения о совершении преступления. Установлено, что в середине мая 2019 года обвиняемый двигался на своем автомобиле по ленинградскому проспекту.

- Обвиняемый врезался в автомобиль «Фольксваген Гольф» и скрылся с места происшествия, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - С целью сокрытия следов ДТП, обвиняемый бросил машину и по телефону передал в дежурную часть полиции сообщение об угоне своего автомобиля.

Теперь находчивого автомобилиста ждет суд. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подрядчик устранит дефекты, появившиеся на асфальте Глебовской дороги
В Ярославле отреставрируют храм с тысячерублевой купюры
Ярославские школьники поучаствуют в акции «Каникулы для чтения»
В Ярославле станцуют «Севастопольский вальс» и проверят интеллект
Ярославец устроил ДТП, скрылся с места и соврал, что машина была угнана
Фестиваль постной кухни откроется в Ярославле 26 марта
Новый ФОК с бассейном в Ростове откроют в конце этого года
В Рыбинске мужчина стрелял в человека из пистолета и требовал деньги
Кто в Ярославской области получит право на бесплатный проезд
В Ярославле на Панина внедорожник протаранил Ауди и скрылся с места ДТП
В Ярославле дали названия пяти новым улицам
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта Глебовской автодороги
Ярославец обворовывал посетительниц кафе
В Ярославской области может находиться пропавшая жительница Иванова
Дорогая спортивная машина с ярославскими номерами катается по пешеходному проспекту в Саратове
В Ярославле покупатели смогут нажаловаться на продавцов по «горячей линии»
Ярославское АТП закупит китайские автобусы
В Переславле загорелась школа
В Ярославле проходит первенство ЦФО по боксу
Ярославец, чтобы продать квартиру, заплатил полмиллиона алиментов
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Ярославскую область
Житель Ярославской области погасил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела
Житель Ярославской области может сесть за хранение винтовки и патронов
В квартире рыбинского наркоторговца обнаружили более 130 граммов марихуаны