Ярославец устроил ДТП, скрылся с места и соврал, что машина была угнана

11 Март 2020 2020-03-11T16:15:10+03:00

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Прокуратура Ярославля утвердила обвинение по делу 31-летнего жителя Дзержинского района города, который обвиняется в даче заведомо ложного сообщения о совершении преступления. Установлено, что в середине мая 2019 года обвиняемый двигался на своем автомобиле по ленинградскому проспекту.

- Обвиняемый врезался в автомобиль «Фольксваген Гольф» и скрылся с места происшествия, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - С целью сокрытия следов ДТП, обвиняемый бросил машину и по телефону передал в дежурную часть полиции сообщение об угоне своего автомобиля.

Теперь находчивого автомобилиста ждет суд. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU