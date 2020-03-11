2020-03-11T16:06:33+03:00
Общество

Фестиваль постной кухни откроется в Ярославле 26 марта

В этом году главным продуктом станет капуста
Полина Вачнадзе
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Фестиваль откроется 26 мартаФестиваль откроется 26 мартаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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XVII областной фестиваль Постной кухни откроется в ярославском КЗЦ «Миллениум» 26 марта. В этом году центральным продуктом станет капуста и блюда, приготовленные из нее.

Участниками фестиваля по традиции станут монастыри и приходы Ярославской митрополии, предприятия общепита и учебные заведения региона. В программе молебен, экспозиция постных блюд, мастер-классы по их приготовлению, выставка семян овощей, а также концерт и конкурс на лучший стол и самое вкусное блюдо из капусты.

Так как 2020 год – год 75-летия Великой Победы, на фестивале пройдет выставка хлеба по рецептам военных лет.

Начало мероприятия запланировано на 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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