Новый ФОК с бассейном в Ростове откроют в конце этого года

11 Март 2020 2020-03-11T15:52:32+03:00

Здесь будут два бассейна – для детей и для взрослых

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Новый физкультурно-оздоровительный центр в Ростове Великом планируют открыть в четвертом квартале этого года. Этот центр можно назвать уникальным, ведь ни в Ростовском районе, ни рядом подобных ему нет. Чтобы заниматься плаванием, ростовцам приходится ездить в Ярославль или Гаврилов-Ям.

Здание двухэтажное, в нем разместятся тренерская, инвентарная, медицинский кабинет, зал ожидания и два бассейна: 26 на 11 метров, предназначенный для взрослых, и для детей 4 на 11 метров. ФОК будет оборудован с учетом потребностей маломобильных посетителей.

После завершения строительства ФОКа территорию рядом с ним благоустроят и озеленят.

ИСТОЧНИК KP.RU