Новый ФОК с бассейном в Ростове откроют в конце этого года
Новый физкультурно-оздоровительный центр в Ростове Великом планируют открыть в четвертом квартале этого года. Этот центр можно назвать уникальным, ведь ни в Ростовском районе, ни рядом подобных ему нет. Чтобы заниматься плаванием, ростовцам приходится ездить в Ярославль или Гаврилов-Ям.
Здание двухэтажное, в нем разместятся тренерская, инвентарная, медицинский кабинет, зал ожидания и два бассейна: 26 на 11 метров, предназначенный для взрослых, и для детей 4 на 11 метров. ФОК будет оборудован с учетом потребностей маломобильных посетителей.
После завершения строительства ФОКа территорию рядом с ним благоустроят и озеленят.
ИСТОЧНИК KP.RU