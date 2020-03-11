В Рыбинске мужчина стрелял в человека из пистолета и требовал деньги
В Ярославской области задержан 49-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство и разбое.
По данным следствия, 10 марта он напал на 59-летнего рыбинца и его 34-летнего сына. Злоумышленник выстрелил из пистолета в пожилого человека, а у второго потерпевшего потребовал денег.
- Благодаря активным действиям мужчины преступные действия подозреваемого были пресечены, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.
На данный момент это вся информация, что известная о происшествии, в интересах следствия подробности не разглашаются.
Подозреваемый задержан, а пострадавший от его рук мужчина находится в больнице на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU