В Рыбинске мужчина стрелял в человека из пистолета и требовал деньги

11 Март 2020 2020-03-11T15:40:17+03:00

Потерпевший сейчас в больнице

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области задержан 49-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство и разбое.

По данным следствия, 10 марта он напал на 59-летнего рыбинца и его 34-летнего сына. Злоумышленник выстрелил из пистолета в пожилого человека, а у второго потерпевшего потребовал денег.

- Благодаря активным действиям мужчины преступные действия подозреваемого были пресечены, - сообщает пресс-служба СКР по Ярославской области.

На данный момент это вся информация, что известная о происшествии, в интересах следствия подробности не разглашаются.

Подозреваемый задержан, а пострадавший от его рук мужчина находится в больнице на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU