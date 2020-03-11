2020-03-11T15:38:29+03:00
Общество

Кто в Ярославской области получит право на бесплатный проезд

Сейчас льготники оплачивают половину стоимости проезда
Светлана Крутикова
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В Ярославской области опередили, кто сможет бесплатно ездить в общественном транспортеВ Ярославской области опередили, кто сможет бесплатно ездить в общественном транспортеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославской области определили категории граждан, которые получат право на бесплатный проезд. Это награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, созданных в годы Второй мировой войны. Также бесплатно ездить в транспорте смогут члены семей военнослужащих, органов внутренних дел, противопожарной службы и государственной безопасности, которые погибли, исполняя свой служебный долг. Соответствующую инициативу поддержал губернатор региона.

- Это мера поддержки тех, кто пережил ужасы войны - концлагеря и голод. Также мы не должны забывать и о людях, чьи близкие погибли при исполнении своих служебных обязанностей, - сказал Дмитрий Миронов.

В бюджете региона предусмотрят средства, которые компенсируют перевозчикам стоимость проезда этих категорий граждан в городском, пригородном и междугородном транспорте.

Сейчас льготники оплачивают половину стоимости проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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