В Ярославле на Панина внедорожник протаранил Ауди и скрылся с места ДТП

11 Март 2020 2020-03-11T15:37:54+03:00

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Во вторник, 10 марта, в Дзержинском районе на улице Панина водитель Лэнд Крузера устроил ДТП сразу с несколькими автомобилями. На видео с камер видеонаблюдения видно, как он пробирается по дворам и дублерам, а когда выезжает на главную дорогу, врезается в желтую Ауди. Ауди отлетает в Мазду и задевает впереди стоящий Фольксваген. Между автомобильным рядом образуется зазор, и злоумышленник, пользуясь случаем, скрывается с места аварии с оторванным бампером. Водители выходят из машин и смотрят вслед ускользающему внедорожнику.

В соцсетях появилась информация, что виновника ДТП по до сих пор не нашли.

Скрылся с места ДТП, ул. Панина. 10.03.20.ВИДЕО: "Безопасный регион"

ИСТОЧНИК KP.RU