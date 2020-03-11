В Ярославле на Панина внедорожник протаранил Ауди и скрылся с места ДТП
Во вторник, 10 марта, в Дзержинском районе на улице Панина водитель Лэнд Крузера устроил ДТП сразу с несколькими автомобилями. На видео с камер видеонаблюдения видно, как он пробирается по дворам и дублерам, а когда выезжает на главную дорогу, врезается в желтую Ауди. Ауди отлетает в Мазду и задевает впереди стоящий Фольксваген. Между автомобильным рядом образуется зазор, и злоумышленник, пользуясь случаем, скрывается с места аварии с оторванным бампером. Водители выходят из машин и смотрят вслед ускользающему внедорожнику.
В соцсетях появилась информация, что виновника ДТП по до сих пор не нашли.
Скрылся с места ДТП, ул. Панина. 10.03.20.ВИДЕО: "Безопасный регион"
ИСТОЧНИК KP.RU