2020-03-11T15:02:33+03:00
Общество

В Ярославле дали названия пяти новым улицам

Они находятся в Дзержинском и Кировском районах города
Полина Вачнадзе
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Улица Баснера в Кировском районе ЯрославляУлица Баснера в Кировском районе ЯрославляФото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле дали название пяти новым улицам. В Дзержинском районе города появятся улицы Генерала Маргелова, командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, и Марии Петровых, поэтессы и переводчицы, которая родилась в Норском посаде Ярославской губернии. Также в Брагине будет 5-ый Норский переулок.

В Кировском районе Ярославля двум улицам присвоят следующие наименования: улица Баснера, советского и российского композитора, родившегося в Ярославле, и улица Льва Ошанина, советского поэта-песенника, чьей родиной был Рыбинск.

Уже утвержден проект межевания микрорайона №15 у Ленинградского проспекта и проект планировки территории, ограниченной Которосльной набережной, улицей Чайковского и проспектом Толбухина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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