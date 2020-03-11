В Ярославле дали названия пяти новым улицам

11 Март 2020 2020-03-11T15:02:33+03:00

Они находятся в Дзержинском и Кировском районах города

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В Ярославле дали название пяти новым улицам. В Дзержинском районе города появятся улицы Генерала Маргелова, командующего Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза, и Марии Петровых, поэтессы и переводчицы, которая родилась в Норском посаде Ярославской губернии. Также в Брагине будет 5-ый Норский переулок.

В Кировском районе Ярославля двум улицам присвоят следующие наименования: улица Баснера, советского и российского композитора, родившегося в Ярославле, и улица Льва Ошанина, советского поэта-песенника, чьей родиной был Рыбинск.

Уже утвержден проект межевания микрорайона №15 у Ленинградского проспекта и проект планировки территории, ограниченной Которосльной набережной, улицей Чайковского и проспектом Толбухина.

ИСТОЧНИК KP.RU