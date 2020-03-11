Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды

11 Март 2020 2020-03-11T14:46:47+03:00

В Ярославле в ближайшие часы ожидается усиление ветра Фото: Евгения ГУСЕВА

Произойдет это в ближайшие часы

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Сегодня, 11 марта, с 18 часов ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся ночью и днем 12 марта.

Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с работой транспорта, и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения ветхих крыш и конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU