Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Произойдет это в ближайшие часы
В Ярославле в ближайшие часы ожидается усиление ветраФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 11 марта, с 18 часов ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся ночью и днем 12 марта.
Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с работой транспорта, и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения ветхих крыш и конструкций.
Будьте внимательны и осторожны!
ИСТОЧНИК KP.RU