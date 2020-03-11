2020-03-11T14:46:47+03:00
Общество

Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды

Произойдет это в ближайшие часы
Светлана Крутикова
Поделиться:
В Ярославле в ближайшие часы ожидается усиление ветраВ Ярославле в ближайшие часы ожидается усиление ветраФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 марта, с 18 часов ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Такие погодные условия сохранятся ночью и днем 12 марта.

Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с работой транспорта, и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Также из-за сильного ветра возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения ветхих крыш и конструкций.

Будьте внимательны и осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле дали названия пяти новым улицам
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта Глебовской автодороги
Ярославец обворовывал посетительниц кафе
В Ярославской области может находиться пропавшая жительница Иванова
Дорогая спортивная машина с ярославскими номерами катается по пешеходному проспекту в Саратове
В Ярославле покупатели смогут нажаловаться на продавцов по «горячей линии»
Ярославское АТП закупит китайские автобусы
В Переславле загорелась школа
В Ярославле проходит первенство ЦФО по боксу
Ярославец, чтобы продать квартиру, заплатил полмиллиона алиментов
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Ярославскую область
Житель Ярославской области погасил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела
Житель Ярославской области может сесть за хранение винтовки и патронов
В квартире рыбинского наркоторговца обнаружили более 130 граммов марихуаны