2020-03-11T14:17:37+03:00
Общество

Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта Глебовской автодороги

Дорогу ремонтировали четыре месяца назад в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
На фотографиях дороги, выложенных в интернет, хорошо заметны ямы, разрушение асфальта у обочин и дефекты покрытия в середине дорожного полотна. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.На фотографиях дороги, выложенных в интернет, хорошо заметны ямы, разрушение асфальта у обочин и дефекты покрытия в середине дорожного полотна. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.
Изменить размер текста:

Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта автодороги «Глебово-Ларионово», который завершился всего четыре месяца назад. Дорогу делали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Администрация, прокуратура, объясните автовладельцем как так? - написал один из неравнодушных жителей в социальных сетях. - У нас так никогда дорог не будет.

На фотографиях дороги, выложенных в интернет, хорошо заметны ямы, разрушение асфальта у обочин и дефекты покрытия в середине дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле дали названия пяти новым улицам
Ярославское МЧС опубликовало экстренное предупреждение об ухудшении погоды
Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта Глебовской автодороги
Ярославец обворовывал посетительниц кафе
В Ярославской области может находиться пропавшая жительница Иванова
Дорогая спортивная машина с ярославскими номерами катается по пешеходному проспекту в Саратове
В Ярославле покупатели смогут нажаловаться на продавцов по «горячей линии»
Ярославское АТП закупит китайские автобусы
В Переславле загорелась школа
В Ярославле проходит первенство ЦФО по боксу
Ярославец, чтобы продать квартиру, заплатил полмиллиона алиментов
Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Ярославскую область
Житель Ярославской области погасил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела
Житель Ярославской области может сесть за хранение винтовки и патронов
В квартире рыбинского наркоторговца обнаружили более 130 граммов марихуаны