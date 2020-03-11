Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта Глебовской автодороги

11 Март 2020 2020-03-11T14:17:37+03:00

На фотографиях дороги, выложенных в интернет, хорошо заметны ямы, разрушение асфальта у обочин и дефекты покрытия в середине дорожного полотна. Фото: "Подслушано в Рыбинске"\vk.com.

Дорогу ремонтировали четыре месяца назад в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

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Жители Рыбинска возмутились качеством ремонта автодороги «Глебово-Ларионово», который завершился всего четыре месяца назад. Дорогу делали в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

- Администрация, прокуратура, объясните автовладельцем как так? - написал один из неравнодушных жителей в социальных сетях. - У нас так никогда дорог не будет.

На фотографиях дороги, выложенных в интернет, хорошо заметны ямы, разрушение асфальта у обочин и дефекты покрытия в середине дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU