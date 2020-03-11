Ярославец обворовывал посетительниц кафе

11 Март 2020 2020-03-11T13:45:47+03:00

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Жительница Ярославля обратилась в полицию с заявлением о том, что ночью в одном из кафе неизвестный украл у нее сумку с вещами. Ущерб составил больше 11 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный ярославец. Мужчина уже не раз привлекался к уголовной ответственности. В ходе следствия установили, что злоумышленник в том же самом кафе еще у одной женщины похитил кошелек с деньгами и банковской картой.

- По данным фактам возбудили уголовное дело по статье «Кража». Похищенное частично изъяли, - сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU