В Ярославской области может находиться пропавшая жительница Иванова
О женщине ничего неизвестно с 5 марта
ФОТО: Лиза Алерт
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В Иваново пропала 35-летняя женщина. Местонахождение Елизаветы Вячеславовны Исаевой (Гусевой) неизвестно с 5 марта.
Елизавета невысокого роста – 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, ниже плеч. Глаза голубые.
Была одета в сине-зеленую куртку, темно-синие джинсы, черную кофту и синие сапоги «дутики».
Может находиться в Ярославской области.
Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Елизаветы, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU