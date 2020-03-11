2020-03-11T13:24:23+03:00
Общество

В Ярославской области может находиться пропавшая жительница Иванова

О женщине ничего неизвестно с 5 марта
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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В Иваново пропала 35-летняя женщина. Местонахождение Елизаветы Вячеславовны Исаевой (Гусевой) неизвестно с 5 марта.

Елизавета невысокого роста – 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светло-русые, ниже плеч. Глаза голубые.

Была одета в сине-зеленую куртку, темно-синие джинсы, черную кофту и синие сапоги «дутики».

Может находиться в Ярославской области.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Елизаветы, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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