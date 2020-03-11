Дорогая спортивная машина с ярославскими номерами катается по пешеходному проспекту в Саратове

11 Март 2020 2020-03-11T12:57:09+03:00

В местных пабликах обсуждают и автомобиль, и ярославцев/ФОТО: КП-Саратов

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10 марта на пешеходном проспекте Кирова в Саратове припарковался спортивный автомобиль Chevrolet Camaro ZL1. Внимательные горожане заметили, что эффектная красная машина… с ярославскими номерами.

Поведение водителя спорткара возмутило местных жителей, а в пабликах разгорелись целые баталии. Одни подписчики устроили нападки на ярославцев, обвиняя всех без разбора в бескультурном поведении, другие начали обсуждать сам автомобиль.

Как сообщает КП-Саратов, сотрудники ГАИ уже начали проверку по данному факту и устанавливают личность водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU