В Ярославле покупатели смогут нажаловаться на продавцов по «горячей линии»
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области открывает «горячую линию», на которой специалисты будут консультировать всех желающих по вопросам соблюдения потребительского законодательства.
«Горячая линия» будет работать до 31 марта. Позвонить консультантам можно в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефоны:
- 73-70-19 – отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области;
- 75-76-25 – консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области.
Кроме того, работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU