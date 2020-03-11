В Ярославле покупатели смогут нажаловаться на продавцов по «горячей линии»

11 Март 2020 2020-03-11T12:29:45+03:00

Он будет работать до конца марта

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Управление Роспотребнадзора по Ярославской области открывает «горячую линию», на которой специалисты будут консультировать всех желающих по вопросам соблюдения потребительского законодательства.

«Горячая линия» будет работать до 31 марта. Позвонить консультантам можно в рабочие дни с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Телефоны:

- 73-70-19 – отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ярославской области;

- 75-76-25 – консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области.

Кроме того, работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU