2020-03-11T12:26:02+03:00
Общество

Ярославское АТП закупит китайские автобусы

Стоимость контракта – 290 миллионов рублей
Светлана Крутикова
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Ярославское АТП закупит 23 китайских автобусаЯрославское АТП закупит 23 китайских автобусаФото: Евгения ГУСЕВА
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Ярославское АТП планирует взять в лизинг 23 китайских автобуса марки «Higer». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта – 290 миллионов рублей. Победителя аукциона определят 23 марта. 13 автобусов АТП получит до середины апреля, оставшиеся – к 10 мая. В течение 72 месяцев будут выплачиваться лизинговые платежи, после этого автобусы станут собственностью организации.

В этом году Ярославское АТП выиграло 5 аукционов на межмуниципальные перевозки и сейчас работает на 68 маршрутах. Но в заключенных контрактах прописано ограничение: перевозки можно осуществлять на автобусах не старше 2017 года. Видимо, по этой причине АТП и решило обновить автопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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