Ярославское АТП закупит китайские автобусы
Ярославское АТП планирует взять в лизинг 23 китайских автобуса марки «Higer». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Начальная максимальная цена контракта – 290 миллионов рублей. Победителя аукциона определят 23 марта. 13 автобусов АТП получит до середины апреля, оставшиеся – к 10 мая. В течение 72 месяцев будут выплачиваться лизинговые платежи, после этого автобусы станут собственностью организации.
В этом году Ярославское АТП выиграло 5 аукционов на межмуниципальные перевозки и сейчас работает на 68 маршрутах. Но в заключенных контрактах прописано ограничение: перевозки можно осуществлять на автобусах не старше 2017 года. Видимо, по этой причине АТП и решило обновить автопарк.
ИСТОЧНИК KP.RU