2020-03-11T11:52:08+03:00
Происшествия

В Переславле загорелась школа

По предварительной версии, это был поджог
Полина Вачнадзе
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Дети оперативно были эвакуированы из школы на улицу. ФОТО: страница Сергея Хабибуллина в соцсети "Фейсбук"Дети оперативно были эвакуированы из школы на улицу. ФОТО: страница Сергея Хабибуллина в соцсети "Фейсбук"
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Сегодня, 11 марта, утром в школе №6 Переславля начался пожар, сработала пожарная сигнализация. Загорелись списанные мячи в пакете, которые приготовили к утилизации и хранили около склада на лестничном пролете. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Сергей Хабибуллин.

- Дети оперативно были эвакуированы из школы на улицу. Угрозы никакой нет, но многие родители приехали и забрали детей, - рассказал депутат и добавил, что, по предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

Две недели назад эту школу проверяли представители Общероссийского народного фронта и депутаты. Были зафиксированы протечки крыши в некоторых классах и коридорах.

- Но, как заверило руководство, пожар был не из-за протечки и замыкания, и в этом месте крыша не текла, - сказал Сергей Хабибуллин.

По данным областного управления МЧС, на месте работали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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