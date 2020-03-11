В Переславле загорелась школа
Сегодня, 11 марта, утром в школе №6 Переславля начался пожар, сработала пожарная сигнализация. Загорелись списанные мячи в пакете, которые приготовили к утилизации и хранили около склада на лестничном пролете. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат Сергей Хабибуллин.
- Дети оперативно были эвакуированы из школы на улицу. Угрозы никакой нет, но многие родители приехали и забрали детей, - рассказал депутат и добавил, что, по предварительной версии, причиной пожара стал поджог.
Две недели назад эту школу проверяли представители Общероссийского народного фронта и депутаты. Были зафиксированы протечки крыши в некоторых классах и коридорах.
- Но, как заверило руководство, пожар был не из-за протечки и замыкания, и в этом месте крыша не текла, - сказал Сергей Хабибуллин.
По данным областного управления МЧС, на месте работали 10 человек личного состава и четыре единицы техники. Площадь пожара составила два квадратных метра.
ИСТОЧНИК KP.RU