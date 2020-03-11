2020-03-11T11:19:05+03:00
Спорт

В Ярославле проходит первенство ЦФО по боксу

Боксеры будут соревноваться в 13 весовых категориях
Полина Вачнадзе
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Ярославскую область представят 14 спортсменов. ФОТО: Геннадий ЛогиновЯрославскую область представят 14 спортсменов. ФОТО: Геннадий Логинов
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Вчера, 10 марта, в Ярославле началось Первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Этот турнир у нас в городе проводится уже в третий раз. Пять дней 187 боксеров, которые приехали в Ярославль из 17 регионов, будут бороться в 13 весовых категориях. Ярославскую область представят 14 спортсменов из Рыбинска, Переславля, Ростова, Гаврилов-Яма, Ярославля.

Первенство продлится до 14 марта. Начало соревнований 11,12 и 13 марта – в 12:00, 13 марта – в 14:00. Награждать победителей будут 14 марта после окончания боев. Лучшие отправятся на Первенство России в Анапу, которое пройдет с 16 по 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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