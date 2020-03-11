Ярославец, чтобы продать квартиру, заплатил полмиллиона алиментов
Только после вмешательства судебных приставов ярославец выплатил все свои долги по алиментам. Мужчина задолжал двум своим детям, рожденным в разных браках, около полумиллиона рублей. Чтобы оправдать свое бездействие, он приводил разные доводы, в том числе, самый простой – нет денег.
- Судебные приставы проверили имущественное положение должника и установили, что у него в собственности имеется квартира. На нее был наложен арест, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
Эта мера свои плоды принесла не сразу, а только когда хозяин квартиры решил ее продать. Оказалось, что это невозможно сделать. Тогда мужчина в срочном порядке нашел 500 тысяч рублей и расплатился со своими детьми. Арест с жилья сняли.
ИСТОЧНИК KP.RU