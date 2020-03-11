2020-03-11T11:01:50+03:00
Общество

Ярославец, чтобы продать квартиру, заплатил полмиллиона алиментов

Эту сумму он накопил перед двумя детьми от разных браков
Полина Вачнадзе
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Нерадивый отец нашел-таки 500 тысяч рублейНерадивый отец нашел-таки 500 тысяч рублейФото: Анастасия Черникова
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Только после вмешательства судебных приставов ярославец выплатил все свои долги по алиментам. Мужчина задолжал двум своим детям, рожденным в разных браках, около полумиллиона рублей. Чтобы оправдать свое бездействие, он приводил разные доводы, в том числе, самый простой – нет денег.

- Судебные приставы проверили имущественное положение должника и установили, что у него в собственности имеется квартира. На нее был наложен арест, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Эта мера свои плоды принесла не сразу, а только когда хозяин квартиры решил ее продать. Оказалось, что это невозможно сделать. Тогда мужчина в срочном порядке нашел 500 тысяч рублей и расплатился со своими детьми. Арест с жилья сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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