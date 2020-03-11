2020-03-11T10:51:40+03:00
Общество

Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский посетил с рабочим визитом Ярославскую область

Он оценил годовой объем работ, выполненный ярославским филиалом «Россети Центр».
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Генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь МаковскийГенеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский
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В рамках поездки глава компании проинспектировал деятельность филиала «Ярэнерго», встретился с коллективом, подвел итоги работы ярославских энергетиков в 2019 году и задал перспективные направления развития в 2020-м.

Игорь Маковский оценил годовой объем работ, выполненный ярославским филиалом «Россети Центр». В числе значимых объектов инвестиционной программы 2019 года - подстанции «Аббакумцево» и «Залесье». Это крупные центры питания региональной энергосистемы. К примеру, реконструкция ПС 110 кВ «Аббакумцево» позволила увеличить мощность объекта до 16 МВА, что повысило надежность электроснабжения 149 населенных пунктов Ярославского и Некрасовского муниципальных районов.

Отдельно Игорь Маковский остановился на реализации программы цифровой трансформации в Ярославской области. В прошлом году в электросетях Тутаевского района по проекту «Цифровой РЭС» было установлено 26 реклоузеров, 10 комплектов управляемых разъединителей, 64 индикатора короткого замыкания. Параллельно внедрена комплексная система энергомониторинга - трансформаторные подстанции 10/0,4кВ, оборудованные устройствами телеметрии, обеспечивают контроль напряжения и передачу этих данных в Центр управления сетями. В этом году энергетики продолжат модернизацию Тутаевского района. Глава компании поручил усовершенствовать дистанционное управление новым оборудованием, перейти на цифровую связь, а также распорядился направить все силы коллектива на достижение нормативного уровня потерь, провести аудит и проинспектировать эффективность труда. Он отметил, что развитие энергосистемы должно идти по инновационному пути с широким использованием современных технологий.

- Наша основная задача – это высокие показатели надежности и качества электроснабжения. Именно по этим показателям работу энергетиков оценивают жители.Такой подход позволит нам снизить аварийность в сетях и сократить время восстановительных работ при ликвидации технологических нарушений, - обозначил ярославским энергетикам приоритеты дальнейшей деятельности Игорь Маковский.

В рамках поездки глава компании встретился с коллективом

В рамках поездки глава компании встретился с коллективом

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